«Вест Хэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Не успели вы еще отойти от празднования Нового года, как АПЛ уже спешит порадовать вас ярким противостоянием «Вест Хэма» и «Ливерпуля». «Молотобойцы» весь декабрь не знали горечи поражений, а «мерсисайдцы» после неудачной серии встали на победные рельсы и завершили год двумя победами кряду. Чья возьмет в этот раз?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль». Начало в 15:45, не пропустите!