«Манчестер Юнайтед» вернул из аренды Кина

Нападающий Уильям Кин был отозван из аренды в «Престоне» раньше времени, поскольку «МЮ» нужен дополнительный игрок атаки.

Об этом сообщил главный тренер «Престона» Саймон Грэйсон.

«Нам сообщили об этом решении в последние 24 часа. «Юнайтед» посчитали, что им пригодится дополнительный игрок.

«Мы разочарованы уходом Уилла. В последние недели он начал осваивается в клубе, но такое – норма, когда речь идет об арендованных игроках», – сказал Грэйсон.

Напомним, что ранее «Челси» тоже решил вернуть из аренды своего футболиста.