Прядкин: «Несмотря на экономическую ситуацию, в новый год смотрю с оптимизмом»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что в 2016 год он смотрит с оптимизмом даже несмотря на сложную экономическую ситуацию.

«В 2015 году нам удалось привлечь партнеров и спонсоров, я очень благодарен им. Желаю всем любителям футбола в новом году добра, удачи, семейного счастья, благополучия и здоровья. В новый год я смотрю с оптимизмом, несмотря на экономическую ситуацию.

Верю, что футбол будет дарить нам только радостные эмоции. А самое главное — нашим клубам достойно выступить в плей-офф еврокубков, а затем всем нам удачи на чемпионате Европы.

Сборная России подарила нам надежду своей хорошей игрой в последних матчах. Команда у нас опытная, удачи всем игрокам и тренерам», - сказал Прядкин.