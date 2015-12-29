Серхи Гвардиола: «Я не хотел оскорбить «Барселону» и Каталонию»

Молодой испанский футболист Серхи Гвардиола принес свои извинения «Барселоне» за оскорбительные сообщения, которые появились в 2013 году в его Twitter.

«Я понимаю, что совершил ошибку и очень сожалею об этом. Прощу прощения у клуба и всей Каталонии. Но я хочу сказать, что не писал этого. Эти «твитты» - это такая шутка моего друга, который сделал это с моего телефона. Я даже не знал, что эти сообщения существуют.

Теперь моя мечта разрушена. Но я понимаю клуб. На их месте я поступил бы также», - заявил Гвардиола.

Напомним, вчера игрок подписал контракт с клубом, но уже через несколько часов была обнаружена запись в Twitter, и соглашение между сторонами было разорвано.