Ван Гаал: «Я не уйду в отставку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после матча 19-го тура АПЛ против «Челси» (0:0) заявил, что не собирается добровольно покидать свой пост.

«Для меня вопросы о моем будущем не представляют интереса, потому что у меня нет никакой возможности на них влиять. Я могу только работать со своими игроками, и они, как видите, бьются за меня. Даже после сегодняшнего результата болельщики аплодировали, так что я не могу сказать, что сильно обеспокоен. В мире футбола нельзя ничего знать наверняка, но я полностью уверен в клубе и игроках. Собираюсь ли я в отставку? Наоборот. Когда игроки способны так играть под серьезным давлением, для меня нет причины увольняться. Возможно, СМИ и хотели бы, чтобы я это сделал, но я не уйду. Вопрос не в том, останусь я или нет – здесь дело в исполнении обязательств по контракту», – сказал ван Гаал.