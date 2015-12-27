Глушаков: «Должно хватить трофеев, чтобы нарядить елку»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков в Instagram опубликовал фото, на котором он готовится наряжать новогоднюю елку.

«Начинаем наряжать елку, думаю, трофеев хватит, чтоб ее нарядить», – написал Глушаков на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17-ти поединках Премьер-лиги, отметившись двумя голами. После 18-ти туров «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 30 очков. От ЦСКА, находящегося на вершине таблицы, красно-белых отделяет семь пунктов.