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    Глушаков: «Должно хватить трофеев, чтобы нарядить елку»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков в Instagram опубликовал фото, на котором он готовится наряжать новогоднюю елку.

    «Начинаем наряжать елку, думаю, трофеев хватит, чтоб ее нарядить», – написал Глушаков на своей странице в социальной сети.

    В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17-ти поединках Премьер-лиги, отметившись двумя голами. После 18-ти туров «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 30 очков. От ЦСКА, находящегося на вершине таблицы, красно-белых отделяет семь пунктов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    27.12.2015 22:53
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    Комментарии (8)
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    Symbol
    1451247052
    С не наряженной елкой праздновать будет?
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    mutabor0992
    1451248517
    Каких трофеев???Только если из гей-клуба или караоке...Гы гы.
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    Zeff
    1451251475
    Туалетную бумагу используй , если не хватит.
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    anri1703
    1451259859
    стоит с топором начинаем наряжать елку )
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    Добрый Бобер
    1451274250
    Это, вроде, сосна.
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    ologreds
    1694996514
    numo453245
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