Виллиан: «Хиддинк – замечательный тренер, всегда любил работать с ним»

Хавбек «Челси» Виллиан, рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним наставником «аристократов» Гусом Хиддинком. Игрок отметил, что испытывает удовольствие от работы под его началом.

«Я знаком с Хиддинком со времен выступлений в российском клубе «Анжи», и я всегда испытывал удовольствие от работы с ним. Он отличный человек, замечательный тренер, поэтому сейчас нам стоит учиться у него, впитывать то, что он дает и объясняет.

Мы должны отдохнуть и подготовиться к понедельнику. Мы находимся в непростой ситуации, но, по моему мнению, мы способны двигаться вперед и побеждать, чтобы по итогам сезона оказаться в четверке лучших», – отметил Виллиан.

На текущий момент «Челси» располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на 13 очков от четвертой позиции. В понедельник синим предстоит поединок 19-го тура против «Манчестер Юнайтед».