Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Хиддинк: «Депаю нужно дать время»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк встал на защиту полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая, которого обвиняют в том, что он так и не смог адаптироваться к английской Премьер-лиге.

    «Он очень молодой парень. У него есть талант, но сейчас ему приходится справляться с требованиями английской Премьер-лиги, более высокой интенсивностью игры на протяжении всего матча. Это период, через который проходят все игроки, не только он один. Думаю, на это нужно время», – сказал Хиддинк.

    В текущем сезоне Депай в 24 матчах за «МЮ» забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1451241405
    Голландцы - раздолбаи. Он едва ли захочет загонять себя в тиски постоянной физической готовности, которые требуются для АПЛ. Ван Перси не стал этого делать, и все же стал звездой, но Ван Перси в свои 20 лет был круче, чем Депай. Не помню других голландцев, которые успешно адаптировались в АПЛ. А среди них было немало больших талантов.
    Ответить
    anri1703
    1451283887
    по мне так горошек больше пользы приносил чем депай
    Ответить
    ologreds
    1694996516
    numo453230
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+