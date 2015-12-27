Хиддинк: «Депаю нужно дать время»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк встал на защиту полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая, которого обвиняют в том, что он так и не смог адаптироваться к английской Премьер-лиге.

«Он очень молодой парень. У него есть талант, но сейчас ему приходится справляться с требованиями английской Премьер-лиги, более высокой интенсивностью игры на протяжении всего матча. Это период, через который проходят все игроки, не только он один. Думаю, на это нужно время», – сказал Хиддинк.

В текущем сезоне Депай в 24 матчах за «МЮ» забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами.