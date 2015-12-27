Мутко: «Если действительно есть намеки на договорной матч, Тарасова пригласят на КДК»

Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал слова полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова о неком договорном матче.

– Намекает – значит, намекает. Если есть намеки и мне кто-то скажет, пригласят его на КДК. Пусть эти намеки восстановит. Если не подтвердит – не надо языком трепать. Если порядочный человек, он бы сам не играл в эту игру.

– Тарасов говорит, что узнал о таком характере матча только в перерыве и попросил замену.

– А потом, наверное, премию получил? Все они у нас ребята такие…