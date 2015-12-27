Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «Если действительно есть намеки на договорной матч, Тарасова пригласят на КДК»

    Мутко: «Если действительно есть намеки на договорной матч, Тарасова пригласят на КДК»

    Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал слова полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова о неком договорном матче.

    – Намекает – значит, намекает. Если есть намеки и мне кто-то скажет, пригласят его на КДК. Пусть эти намеки восстановит. Если не подтвердит – не надо языком трепать. Если порядочный человек, он бы сам не играл в эту игру.

    – Тарасов говорит, что узнал о таком характере матча только в перерыве и попросил замену.

    – А потом, наверное, премию получил? Все они у нас ребята такие…

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zeff
    1451251998
    Премию дайте в 30 долларов.
    Ответить
    ologreds
    1694996516
    numo453229
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+