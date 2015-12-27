«Реал» проявляет интерес к Чоричу

Мадридский «Реал» заинтересовался возможностью приобретения юного полузащитника загребского «Динамо» Анте Чорича. Как сообщает источник, скауты «сливочных» уже присутствовали на нескольких играх 18-летнего таланта, а руководство «королевского клуба» уже контактировало с агентом игрока. Отмечается, что официального предложения по Чоричу сделано еще не было, но клубы уже вступили в переговоры и планируют провести трансфер игрока ближайшим летом.

В услугах Чорича также заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «Интер», «Милан», «Бавария», «Порту» и «Барселона». Трансферная стоимость молодого хорвата порталом Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Чорич в 25 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.