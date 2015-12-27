Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Реал» проявляет интерес к Чоричу

    Мадридский «Реал» заинтересовался возможностью приобретения юного полузащитника загребского «Динамо» Анте Чорича. Как сообщает источник, скауты «сливочных» уже присутствовали на нескольких играх 18-летнего таланта, а руководство «королевского клуба» уже контактировало с агентом игрока. Отмечается, что официального предложения по Чоричу сделано еще не было, но клубы уже вступили в переговоры и планируют провести трансфер игрока ближайшим летом.

    В услугах Чорича также заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «Интер», «Милан», «Бавария», «Порту» и «Барселона». Трансферная стоимость молодого хорвата порталом Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Чорич в 25 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1451243869
    Интересуются рассадой и только.
    Ответить
    ologreds
    1694996516
    numo453212
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+