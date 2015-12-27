Леоненко: «Стал техничным, потому что играл в футбол на льду, в сугробах»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем детстве, а также выразил мнение, что не самые лучшие условия для футбола помогли ему стать техничным.

«В 15 лет у меня был рост 133 сантиметра. Я недавно открывал детский турнир, так там ребята четырех-шести лет выше, чем я тогда был. И когда видел большого вратаря, было жутко, приходилось лупить на силу и впритирку. Так что если не знаешь куда бить, просто бей со всей силы.

Я техничным стал, потому что играл в футбол на льду, в сугробах. Мне, наверное, помогло то, что мы играли на несносных полях, при жутких условиях. Это по сути бразильская система! Только там песок, а здесь сугробы и лед», – отметил Леоненко.