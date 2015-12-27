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    • Леоненко: «Стал техничным, потому что играл в футбол на льду, в сугробах»

    Леоненко: «Стал техничным, потому что играл в футбол на льду, в сугробах»

    Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем детстве, а также выразил мнение, что не самые лучшие условия для футбола помогли ему стать техничным.

    «В 15 лет у меня был рост 133 сантиметра. Я недавно открывал детский турнир, так там ребята четырех-шести лет выше, чем я тогда был. И когда видел большого вратаря, было жутко, приходилось лупить на силу и впритирку. Так что если не знаешь куда бить, просто бей со всей силы.

    Я техничным стал, потому что играл в футбол на льду, в сугробах. Мне, наверное, помогло то, что мы играли на несносных полях, при жутких условиях. Это по сути бразильская система! Только там песок, а здесь сугробы и лед», – отметил Леоненко.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.12.2015 13:36
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    Комментарии (3)
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    headdevil
    1451217343
    В Тюмени дворовый футбол есть?) Хотя у нас в Мурманске тоже по сугробам быстро учились.
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    nemolod
    1451237331
    А сейчас не то что сугробов-дворов уже не осталось,чтобы в футбол играть,зато есть куча авто и собак!
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    ologreds
    1694996518
    numo453207
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