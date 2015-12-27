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    Текке: «Лимит не должен мешать победам»

    Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке поделился мнением об ужесточении в РФПЛ лимита на легионеров.

    – В России ужесточили лимит на иностранных футболистов в интересах сборной. Нужно ли это, на ваш взгляд? В ваше время лимит тоже действовал – он вам мешал чаще выходить на поле?

    – Я считаю так: в России полно молодых талантливых ребят, но с детьми мало занимаются, им не дают шанса себя проявить. Абсолютно такая же проблема есть у нас в Турции. Дело совсем не в лимите – лимит не должен мешать победам. Дело в подходе к подготовке молодежи в принципе. Тренеры не дают молодым футболистам достаточно много игрового времени, чтобы они могли показать, на что способны. Я знаю, о чем говорю – я ведь работал в молодежной сборной – в Турции такая же беда.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.12.2015 09:23
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Помним-помним, много болтал, мало забивал.
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