Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Раппопорт: «В РФПЛ «Зениту» сейчас играть сложнее, чем в Лиге чемпионов»

    Раппопорт: «В РФПЛ «Зениту» сейчас играть сложнее, чем в Лиге чемпионов»

    Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт рассказал о своем видении того, почему сине-бело-голубые показывают разную игру в Лиге чемпионов и чемпионате России.

    Чем можете объяснить тот факт, что мы видели два разных «Зенита» на международной арене и во внутреннем соревновании?

    – Я и сейчас убежден, что «Зенит» не делал никаких ставок: команда старается побеждать в каждом турнире с ее участием. Нужно говорить о том, почему там получается? Сразу хочу сказать, что дело не в лишнем легионере, потому что российских игроков высокого класса у нас достаточно. Просто в чемпионате России против «Зенита» у соперников сумасшедший настрой, огромное сопротивление, грамотная тактическая организация. И наша команда порой не знает, как против этого бороться. Как только возникает сопротивление, у зенитовцев появляется определенная нервозность, которая связана с реализацией моментов, приводящая к негативному результату. С той же «Уфой», например. Все это связано с подготовкой к определенным играм.

    Стоит признать, что в чемпионате нашей команде на сегодняшний день играть сложнее, чем в Лиге чемпионов. Не знаю, правда, как будут проходить матчи плей-офф, но так, как против нас играли «Лион» и «Валенсия», в российском чемпионате никто не играет. Поэтому «Зениту» там было легко. Нас атаковали большим количеством футболистов. Поэтому нужно было либо отобрать мяч, либо поймать соперника на ошибке при поперечной передаче и организовать быструю атаку. В российском чемпионате против «Зенита» так играть никто не рискует, почти все играют от обороны. Поэтому надеяться остается на индивидуальные действия отдельных игроков, которые очень прилично выглядели на протяжении этого сезона. Это – Халк, Витсель и Дзюба.

    Так что дело не в расслабленности, а в хорошем изучении «Зенита». А вот в Европе, повторяю, к зенитовцам относятся пока еще немного вальяжно. Но ситуация может измениться. Возьмите, к примеру, «Гент», который построил игру у себя дома не так, как «Валенсия», от которой я не ожидал такой откровенно слабой игры. Особенно на данном этапе. Правда, стоит заметить, что испанцы, как и «Лион», строят новые команды. Поэтому преувеличивать значение побед над ними не следует. Что же касается «Гента», то это очень мобильная и амбициозная команда, но я сомневался, что она пройдет дальше. Но в итоге она вышла из группы…

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Prince_of_Dark
    1451203025
    Может все таки Борис Рапопорт?
    Ответить
    alp
    1451205043
    Боаш попросту не умеет играть с российскими командами.
    Ответить
    Aztec58
    1451215171
    Ага, и дикторы в Европе не имеют такой свободы, ага.
    Ответить
    ologreds
    1694996518
    numo453185
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+