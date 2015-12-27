Раппопорт: «В РФПЛ «Зениту» сейчас играть сложнее, чем в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт рассказал о своем видении того, почему сине-бело-голубые показывают разную игру в Лиге чемпионов и чемпионате России.

– Чем можете объяснить тот факт, что мы видели два разных «Зенита» на международной арене и во внутреннем соревновании?

– Я и сейчас убежден, что «Зенит» не делал никаких ставок: команда старается побеждать в каждом турнире с ее участием. Нужно говорить о том, почему там получается? Сразу хочу сказать, что дело не в лишнем легионере, потому что российских игроков высокого класса у нас достаточно. Просто в чемпионате России против «Зенита» у соперников сумасшедший настрой, огромное сопротивление, грамотная тактическая организация. И наша команда порой не знает, как против этого бороться. Как только возникает сопротивление, у зенитовцев появляется определенная нервозность, которая связана с реализацией моментов, приводящая к негативному результату. С той же «Уфой», например. Все это связано с подготовкой к определенным играм.

Стоит признать, что в чемпионате нашей команде на сегодняшний день играть сложнее, чем в Лиге чемпионов. Не знаю, правда, как будут проходить матчи плей-офф, но так, как против нас играли «Лион» и «Валенсия», в российском чемпионате никто не играет. Поэтому «Зениту» там было легко. Нас атаковали большим количеством футболистов. Поэтому нужно было либо отобрать мяч, либо поймать соперника на ошибке при поперечной передаче и организовать быструю атаку. В российском чемпионате против «Зенита» так играть никто не рискует, почти все играют от обороны. Поэтому надеяться остается на индивидуальные действия отдельных игроков, которые очень прилично выглядели на протяжении этого сезона. Это – Халк, Витсель и Дзюба.

Так что дело не в расслабленности, а в хорошем изучении «Зенита». А вот в Европе, повторяю, к зенитовцам относятся пока еще немного вальяжно. Но ситуация может измениться. Возьмите, к примеру, «Гент», который построил игру у себя дома не так, как «Валенсия», от которой я не ожидал такой откровенно слабой игры. Особенно на данном этапе. Правда, стоит заметить, что испанцы, как и «Лион», строят новые команды. Поэтому преувеличивать значение побед над ними не следует. Что же касается «Гента», то это очень мобильная и амбициозная команда, но я сомневался, что она пройдет дальше. Но в итоге она вышла из группы…