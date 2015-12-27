Раппопорт: «Не радует, что наши гранды не могут обыграть соперника за счет исполнительского мастерства»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт дал свою оценку нынешнему сезону РФПЛ.

– Прибавил ли наш чемпионат по сравнению с прошлым сезоном?

– Не могу сказать, но смотрю чемпионат с интересом. Много борьбы и непредсказуемых результатов. Кто, например, мог предположить, что тот же «Зенит» и ЦСКА проиграют дома «Крыльям Советов». Функционально многие команды Премьер-лиги неплохо готовы и тактически организованы, знают, как играть друг против друга. А так называемые гранды только за счет индивидуального и исполнительского мастерства не могут обыграть соперника, противопоставляющего им хорошую организацию игры и борьбу, что порой не радует, потому что позиционная атака идет с надеждой на индивидуальные качества Халка – в «Зените», Промеса – в «Спартаке», Мусы и Думбия – в ЦСКА. В итоге командная игра в атаке не всегда позволяет лидерам нашего чемпионата переигрывать более слабого соперника. В этом плане хуже наше внутреннее первенство не становится как минимум.