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    • Раппопорт: «Не радует, что наши гранды не могут обыграть соперника за счет исполнительского мастерства»

    Раппопорт: «Не радует, что наши гранды не могут обыграть соперника за счет исполнительского мастерства»

    Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт дал свою оценку нынешнему сезону РФПЛ.

    Прибавил ли наш чемпионат по сравнению с прошлым сезоном?

    – Не могу сказать, но смотрю чемпионат с интересом. Много борьбы и непредсказуемых результатов. Кто, например, мог предположить, что тот же «Зенит» и ЦСКА проиграют дома «Крыльям Советов». Функционально многие команды Премьер-лиги неплохо готовы и тактически организованы, знают, как играть друг против друга. А так называемые гранды только за счет индивидуального и исполнительского мастерства не могут обыграть соперника, противопоставляющего им хорошую организацию игры и борьбу, что порой не радует, потому что позиционная атака идет с надеждой на индивидуальные качества Халка – в «Зените», Промеса – в «Спартаке», Мусы и Думбия – в ЦСКА. В итоге командная игра в атаке не всегда позволяет лидерам нашего чемпионата переигрывать более слабого соперника. В этом плане хуже наше внутреннее первенство не становится как минимум.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    27.12.2015 06:41
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    Комментарии (5)
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    sour12
    1451267538
    Что за чушь??? в ЦСКА тащат команду во многих матчах победный или же единственный мяч забивали не Думбия и Муса...например Набабкин забил 2 победных единственных мяча...а группа атаки вообще играет на пределе и на травмах....к сожалению на трансферы не хватает денег....все деньги что клуб заработал или то что дали спонсоры ушло на строительство стадиона.ЦСКА далеко не самый финансируемый клуб от рекламных контрактов спонсоров,
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    Nerlinger
    1451310979
    какое мастерство???????? а Гинер жопошник!!!
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    ologreds
    1694996519
    numo453177
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