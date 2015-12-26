Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Барбоза: «Лимит ударил по каждому клубу, но только Виллаш-Боаш продолжает рвать и метать»

    Барбоза: «Лимит ударил по каждому клубу, но только Виллаш-Боаш продолжает рвать и метать»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш за время работы в России заработал образ скандалиста.

    – В России у Виллаш-Боаша сложилась репутация человека, который вечно чем-то недоволен. В Португалии вел себя так же?

    – Что вы! Наоборот! Здесь его знают, как профессионала, который погружен в футбол 24 часа в сутки, ни в каких разборках не участвует. В России же к нему приклеился образ скандалиста. Конечно, отчасти в этом виноват сам Андре. Иногда перегибает палку, позволяет в прессе резкие высказывания. Особенно, когда дело касается лимита. С одной стороны, его можно понять. Из-за этого не удалось пригласить в «Зенит» тех футболистов, которых он хотел.

    – А с другой стороны?

    – Все в равных условиях! Ужесточение лимита ударило по каждому клубу. Но только Виллаш-Боаш продолжает рвать и метать. То ли выдержки не хватает, то ли опыта. Хотя в Португалии вел себя совершенно иначе.

    – Какой же Виллаш-Боаш настоящий?

    – Если б я ориентировался исключительно на его российский образ, к перспективам такого специалиста был бы настроен скептически. Но настоящего Виллаш-Боаша в России не знают. В вашей стране на него повесили слишком много ярлыков. На самом деле он гораздо интереснее. Необычайно талантливый тренер, приятный в общении, уверенный в себе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2015 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1451156921
    Ныть и рыдать скорее
    Ответить
    ologreds
    1694996520
    numo453153
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+