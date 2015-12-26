Барбоза: «Лимит ударил по каждому клубу, но только Виллаш-Боаш продолжает рвать и метать»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш за время работы в России заработал образ скандалиста.

– В России у Виллаш-Боаша сложилась репутация человека, который вечно чем-то недоволен. В Португалии вел себя так же?

– Что вы! Наоборот! Здесь его знают, как профессионала, который погружен в футбол 24 часа в сутки, ни в каких разборках не участвует. В России же к нему приклеился образ скандалиста. Конечно, отчасти в этом виноват сам Андре. Иногда перегибает палку, позволяет в прессе резкие высказывания. Особенно, когда дело касается лимита. С одной стороны, его можно понять. Из-за этого не удалось пригласить в «Зенит» тех футболистов, которых он хотел.

– А с другой стороны?

– Все в равных условиях! Ужесточение лимита ударило по каждому клубу. Но только Виллаш-Боаш продолжает рвать и метать. То ли выдержки не хватает, то ли опыта. Хотя в Португалии вел себя совершенно иначе.

– Какой же Виллаш-Боаш настоящий?

– Если б я ориентировался исключительно на его российский образ, к перспективам такого специалиста был бы настроен скептически. Но настоящего Виллаш-Боаша в России не знают. В вашей стране на него повесили слишком много ярлыков. На самом деле он гораздо интереснее. Необычайно талантливый тренер, приятный в общении, уверенный в себе.