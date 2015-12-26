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    Мостовой: «Кокорину нужно увлечься футболом»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру нападающего «Динамо» Александра Кокорина в нынешнем сезоне и выделил его сильные качества.

    – В чем сильные качества Кокорина?

    Стартовая скорость, что очень важно для форварда. Он довольно резок и подвижен, что и отличает нападающего. Нужен рывок, на пять-шесть метров, чтобы оторваться от защитника и ударить. Это у него есть. Другое дело, что Александр довольно давно не играет. Основная проблема наших молодых ребят в том, что им создают тепличные условия, и в этих условиях они в росте останавливаются.

    – Почему Кокорин так мало забивает?

    – А что говорили до прошлого сезона о Смолове? До его перехода в «Урал»? Он вырос там в нашего лучшего нападающего. Он увлекся футболом. То же самое нужно сделать и Кокорину. Нужно больше времени заниматься футболом, больше тренироваться. То, что дано природой, а дано многое, надо развивать. Надо пользоваться сильными качествами. А здесь, как только парень заиграл, его начали, как говорят у нас, убивать деньгами. Продали, обратно купили, повысили контракт… Когда все медом намазано, футбола за ним не видно. А надо просто мед убрать и попробовать работать, чтобы доказать всем. Футболист если хороший, то хороший во все времена. Кокорину нужно играть так, чтобы запомнили. Пока не играет.

    – Кто сильнее – Аршавин или Кокорин?

    Если представить, что оба вот сейчас завершили карьеру, то Аршавин, конечно. Он это доказал игрой, его потому и купили в «Арсенал». Он всегда выделялся нестандартными действиями. Кокорину не хватает лидерских качеств. Он, может, в силу возраста, пока эти качества не проявляет. Но есть шанс и главное, годы, чтобы прибавить.

    – Допускаете, что если Кокорин не захочет никуда уходить и подпишет контракт с «Зенитом», но с лета, его посадят на лавку – и тогда прощай Евро-2016.

    – Ничего страшного.

    – А Евро?

    – Ему всего 24 года. Ничего страшного. Пропустит Евро. Психология изменилась, у всех хорошие контракты, не 100 тысяч рублей в месяц получают. Те времена, когда чемпионаты Европы и мира были чем-то архиважным для игроков, чтобы ехать туда и зарабатывать контракт, прошли. У меня было так несколько раз, когда перед миром и Европой я должен был жертвовать всем и стараться попасть в сборную, чтобы засветиться. Времена, когда хорошие контракты можно было заработать на больших турнирах, у многих наших ребят в прошлом.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 16:28
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    Комментарии (3)
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    AndresLoko
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    Все по делу сказал Александр, не больше не меньше.
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    Aztec58
    1451242732
    Блин, сам себе противоречит.
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    ologreds
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