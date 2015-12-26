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    • Мутко: «Каких-то угроз проведению чемпионата мира не существует»

    Мутко: «Каких-то угроз проведению чемпионата мира не существует»

    Глава РФС Виталий Мутко заверил, что ничто не сможет помешать проведению домашнего чемпионата мира в 2018-м году, несмотря на отстранение от футбола президента ФИФА Йозефа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини, которые отличались лояльным отношением к России

    «Думаю, это никак не скажется. Без участия Блаттера и Платини уже прошло три исполкома. На последнем я докладывал про подготовку к ЧМ-2018, нам в очередной раз выразили поддержку – проблем нет. Ключевая дата – 26-е февраля, когда будет выбран новый президент ФИФА.

    Каких-то угроз проведению ЧМ не существует. Наш чемпионат мира будет первым проектом обновленной ФИФА и поможет организации вернуть свое место», – отметил министр спорта России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.12.2015 14:42
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Угроза возникнет внезапно и лавинообразно, как с Федерацией легкой атлетики, ага.
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