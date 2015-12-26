Хиддинк: «Намерены бороться за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк поделился планами на оставшуюся часть сезона, рассказав, какие цели стоят перед командой.

«Мною поставлены цели на конец сезона. Одна из них – финишировать в числе первых четырех команд. Математическая возможность для этого все еще существует. Чтобы добиться этого, нам крайне необходимо показывать в чемпионате только хорошие результаты.

Также мы хотим достичь побед в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Таковы наши цели на сезон», – заявил Хиддинк.

На данный момент «Челси» по прошествии 17-ти туров АПЛ располагается на 15-м месте, отставая на 11 очков от четвертой позиции.