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    • Хиддинк: «Намерены бороться за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов»

    Хиддинк: «Намерены бороться за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк поделился планами на оставшуюся часть сезона, рассказав, какие цели стоят перед командой.

    «Мною поставлены цели на конец сезона. Одна из них – финишировать в числе первых четырех команд. Математическая возможность для этого все еще существует. Чтобы добиться этого, нам крайне необходимо показывать в чемпионате только хорошие результаты.

    Также мы хотим достичь побед в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Таковы наши цели на сезон», – заявил Хиддинк.

    На данный момент «Челси» по прошествии 17-ти туров АПЛ располагается на 15-м месте, отставая на 11 очков от четвертой позиции.

    Источник: Goal.com

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    26.12.2015 12:33
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