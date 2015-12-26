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    • Роналдиньо: «Я не был учителем Месси, но своей игрой он меня восхищает»

    Роналдиньо: «Я не был учителем Месси, но своей игрой он меня восхищает»

    Бывший футболист "Барселоны" Роналдиньо восхитился способностями своего бывшего партнера по команде Лионеля Месси.

    "Я никогда не был учителем Месси. Мне посчастливилось быть участником начала его профессиональной карьеры. Что же касается того, был ли я сильнее Месси, то об этом должен говорить не я, а вы. В каждой эпохе был великий футболист. Марадона, Пеле, Круифф… Каждый из них в свое время вошел в историю футбола, а Месси делает это сегодня. Он восхищает меня своей игрой, и я всегда стараюсь смотреть матчи с его участием", — заключил Роналдиньо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.12.2015 07:34
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1451131369
    Всё так.
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    Protosser
    1451290408
    Есть же адекватные великие бразильцы.
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    ologreds
    1694996525
    numo453072
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