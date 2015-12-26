Роналдиньо: «Я не был учителем Месси, но своей игрой он меня восхищает»

Бывший футболист "Барселоны" Роналдиньо восхитился способностями своего бывшего партнера по команде Лионеля Месси.

"Я никогда не был учителем Месси. Мне посчастливилось быть участником начала его профессиональной карьеры. Что же касается того, был ли я сильнее Месси, то об этом должен говорить не я, а вы. В каждой эпохе был великий футболист. Марадона, Пеле, Круифф… Каждый из них в свое время вошел в историю футбола, а Месси делает это сегодня. Он восхищает меня своей игрой, и я всегда стараюсь смотреть матчи с его участием", — заключил Роналдиньо.