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    Кокорин отказался говорить о предложениях других клубов

    Нападающий «Динамо» Александр Кокорин не стал комментировать информацию об интересе со стороны «Арсенала», «Фиорентины» и «Спартака».

    «Почему я выхожу раньше всех из отпуска? Нам как в клубе скажут, так мы и выйдем из отпуска. Нет ничего страшного в том, что я выйду раньше остальных. Будет больше времени на подготовку.

    Что касается предложений из других клубов, то я не имею права об этом говорить. Все, что происходит в клубе, конфиденциально, поэтому некорректно об этом говорить», — заключил Кокорин.

    Источник: Sports.ru

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    26.12.2015 07:11
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1451130955
    Блин, интригуют на ровном месте.
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    APchelov
    1451210478
    А в чём интрига? ))) В Кокорине ????????
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    ologreds
    1694996526
    numo453070
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