Кокорин отказался говорить о предложениях других клубов

Нападающий «Динамо» Александр Кокорин не стал комментировать информацию об интересе со стороны «Арсенала», «Фиорентины» и «Спартака».

«Почему я выхожу раньше всех из отпуска? Нам как в клубе скажут, так мы и выйдем из отпуска. Нет ничего страшного в том, что я выйду раньше остальных. Будет больше времени на подготовку.

Что касается предложений из других клубов, то я не имею права об этом говорить. Все, что происходит в клубе, конфиденциально, поэтому некорректно об этом говорить», — заключил Кокорин.