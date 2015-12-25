«Спартак» и Дзюба решили разойтись мирно

Спор между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и его бывшим клубом «Спартаком» можно считать урегулированным, сообщает Legal Sport. Между сторонами было заключено мировое соглашение. По этой причине дело, открытое Палатой по разрешению споров РФС, будет закрыто.

Напомним, руководство «Спартака» наложило на форварда штраф за интервью официальному сайту сине-бело-голубых в феврале этого года. В тот момент Дзюба уже согласовал контракт с «Зенитом», но при этом являлся игроком красно-белых. Футболист подал просьбу в Палату, дабы она помогла с разрешением данного вопроса.