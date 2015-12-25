Кокорин не желает продолжать карьеру в «Спартаке»

Как стало известно, "Спартак" действительно проявляет интерес к форварду «Динамо» Александру Кокорину. Тем не менее, переговоры между клубами не ведутся. Кроме того, сам 24-летний игрок не изъявляет желания переходить в стан красно-белых.

Вероятно, выбор Кокорина будет сделан в пользу "Арсенала" или "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить нападающему намного более выгодный контракт, чем «канониры». "Динамо" не против отпустить игрока в зимнее трансферное окно, но как минимум за шесть миллионов евро. Тем не менее, ни «Зенит», ни «Арсенал» не желают платить такую сумму. Соглашение Кокорина с бело-голубыми истечет по завершении нынешнего сезона.