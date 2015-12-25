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    • Мутко: «Этот год стал ключевым в развитии российского спорта»

    Мутко: «Этот год стал ключевым в развитии российского спорта»

    Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко отметил, что уходящий год получился богатым на позитивные события в отечественном спорте.

    «Для российского спорта 2015 год получился особенным и позитивным. Мы проделали огромную работу по развитию спорта в России, и этот год стал ключевым для нашего развития. В 90-х годах наши позиции были упущены, а сейчас мы возвращаемся к прежнему уровню. Нами была поставлена задача вернуть традиции в спорте высших достижений и бороться только за первые места.

    Отдельная поставленная задача – это развитие материально-технической базы и проведение крупных спортивных событий на территории России. Подводя итоги, могу сказать, что мы с этими задачами справились. Сегодня у нас 30% граждан РФ на регулярной основе занимается спортом. Спорт стал модным, и он становится трендом. Если пять лет назад нам надо было привлекать граждан, то сейчас наша основная задача – это удовлетворять запросы наших граждан в спортивных объектах и мероприятиях.

    Мы возобновили много различных соревнований и придумали ряд новых вроде Ночной хоккейной лиги. В 2015 году мы провели 300 крупных спортивно-культурных мероприятий, а в 2016 году проведем 400», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.12.2015 14:42
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
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    Ключевой, говоришь, а чё нас отовсюду гонят и дисквалифицируют?
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    ologreds
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