Минспорта обязан разработать стратегию развития футбола до 2030-го года по поручению Путина

По итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, и организационного комитета «Россия 2018», президентом России Владимиром Путиным были даны некоторые поручения, касающиеся футбола. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Глава Российской Федерации обязал правительство принять «исчерпывающие» меры по возведению в Калининграде новых стадиона и терминала калининградского аэропорота «Храброво».

Также по поручению президента Министерством спорта должна быть разработана стратегия развития футбола до 2030-го года. Кроме того, должен быть рассмотрен вопрос касательно продажи пива на стадионах во время проведения матчей с целью привлечения спонсоров.