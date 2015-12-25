Мутко: «В ФИФА оценили работу оргкомитета ЧМ-2018 на 12 баллов из 10»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что подготовка к чемпионату мира-2018 идет полным ходом – все планы реализуются точно в срок.

«Все в порядке! Ежегодно ФИФА по десятибалльной системе оценивает работу оргкомитета. Нам за 2015-й дали двенадцать баллов. Бывает ли так? Как видите. Повышенная оценка за опережение графика. Мы уже определились со всеми 64 базами проживания команд, создали электронный каталог, где можно получить необходимую информацию о каждом объекте. Представители двадцати стран, которые не сомневаются, что их сборные пробьются на чемпионат мира, предварительно забронировали базы. Завершены проекты концепций по безопасности, связи, транспорту.

Еще в 2013 году российское правительство приняло специальную программу, в которую было включено около трехсот объектов инфраструктуры. Они строятся исключительно за средства федерального бюджета. Плюс мы добавили примерно столько же связанных региональных инфраструктурных объектов», – рассказал Мутко.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 футбольных аренах в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.