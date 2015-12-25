Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «В ФИФА оценили работу оргкомитета ЧМ-2018 на 12 баллов из 10»

    Мутко: «В ФИФА оценили работу оргкомитета ЧМ-2018 на 12 баллов из 10»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что подготовка к чемпионату мира-2018 идет полным ходом – все планы реализуются точно в срок.

    «Все в порядке! Ежегодно ФИФА по десятибалльной системе оценивает работу оргкомитета. Нам за 2015-й дали двенадцать баллов. Бывает ли так? Как видите. Повышенная оценка за опережение графика. Мы уже определились со всеми 64 базами проживания команд, создали электронный каталог, где можно получить необходимую информацию о каждом объекте. Представители двадцати стран, которые не сомневаются, что их сборные пробьются на чемпионат мира, предварительно забронировали базы. Завершены проекты концепций по безопасности, связи, транспорту.

    Еще в 2013 году российское правительство приняло специальную программу, в которую было включено около трехсот объектов инфраструктуры. Они строятся исключительно за средства федерального бюджета. Плюс мы добавили примерно столько же связанных региональных инфраструктурных объектов», – рассказал Мутко.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 футбольных аренах в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2015 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mutabor0992
    1451047059
    Вы че им отсосали???
    Ответить
    С-Пб on-line
    1451049128
    Опять Витали к на клаве пальцем на две кнопки сразу нажал
    Ответить
    Aztec58
    1451059092
    В ФИФА просто посмеялись, ага.
    Ответить
    ologreds
    1694996529
    numo453018
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+