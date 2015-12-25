Шляхтин: «Процентов по кредиту «Крыльев» хватило бы на двух игроков уровня Молло»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин в очередной раз подчеркнул сложное финансовое состояние «Крыльев Советов».

«Бюджет клуба в 2015 году составляет около 1,2 млрд рублей – с учетом содержания базы, стадиона и центра подготовки футболистов. Из этой суммы 1 млрд рублей приходится на бюджетные субсидии, а 200 млн – это внебюджетные источники. У клуба имеются долги, которые мы вынуждены «тащить» с предыдущих лет. Долги по старым кредитам, агентские выплаты… Долговая нагрузка обременяет бюджет. Конечно, мы бы чувствовали себя намного комфортней без долгового бремени. Потому как мы одних только процентов по кредиту, взятому клубом в сезоне 2012/2013 у Газбанка, платим ежегодно столько, сколько бы хватило на двух игроков уровня Йонна Молло.

Ситуация в следующем году будет непростой. Курс доллара и евро растет, а расходы клуба во многом связаны с этим. В том числе и зарплаты игроков. Основная задача – поддерживать стабильное положение и жизнедеятельность клуба. «Крыльям», как уже не раз говорилось, нужен титульный спонсор, но в нынешней экономической ситуации найти его крайне проблематично», – рассказал Шляхтин.

В текущем сезоне после 18 матчей «Крылья Советов» занимают 12-е место. На счету самарской команды 19 очков.