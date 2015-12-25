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    Тарасов: «Спартак» дал хороший толчок для развития»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что школа «Спартака» дала ему многое, хотя в составе красно-белых он играл только в товарищеских матчах.

    «Спартак»? Ни разу не сыграл за основу, участвовал только в товарищеских матчах. Тем не менее и школа, и дубль дали хороший толчок для развития. Все, что я умею сейчас, – благодаря «Спартаку». Другой вопрос – со мной не захотели заключать новый контракт.

    Однажды пришел новый игрок – протеже человека, который занимал руководящую должность. Сразу в основу, на мое место. Не считаю, что я был слабее. Просто дали команду: «Тарасова в основу не ставить».

    Знаете, есть много ребят, которые всеми силами пытаются удержаться в «Спартаке». Ради ромбика на груди. Играть или сидеть на скамейке – для них не так важно. У меня другая позиция: если не позволяют конкурировать, я лучше уйду в команду уровнем ниже, где в меня верят, где буду получать игровую практику, чтобы расти», – признался Тарасов.

    Напомним, что в составе «Спартака» Дмитрий Тарасов числился с 2004 по 2006 год.

    Источник: Бобсоккер

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    25.12.2015 08:18
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