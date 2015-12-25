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    Галицкий: «Хотим добавить конкуренции среди вратарей»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о трансферных планах своей команды на ближайшее время.

    «Мы находимся под действием финансового фэйр-плей. Это означает не только запрет на покупку футболистов для еврокубков, распространенный на два трансферных окна, но и дальнейшую жизнь в определенных рамках.

    Действовать придется аккуратно: хотим добавить конкуренции среди вратарей и взять одного молодого россиянина в группу атаки. При этом за пределы намеченных сумм по зарплатам и трансферам выходить не собираемся», – заявил Галицкий.

    Напомним, что «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 30 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2015 06:22
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1451030452
    финансовый фэйр-плей будет призван поставить клубы в примерно одинаковые условия говорили чинуши из УЕФА, ну ну, а наказывают Ростов и Краснодар. Единственно для чего он нужен это чтобы богатые были еще богаче, а бедные еще беднее.
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    ologreds
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