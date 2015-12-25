Галицкий: «Хотим добавить конкуренции среди вратарей»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о трансферных планах своей команды на ближайшее время.

«Мы находимся под действием финансового фэйр-плей. Это означает не только запрет на покупку футболистов для еврокубков, распространенный на два трансферных окна, но и дальнейшую жизнь в определенных рамках.

Действовать придется аккуратно: хотим добавить конкуренции среди вратарей и взять одного молодого россиянина в группу атаки. При этом за пределы намеченных сумм по зарплатам и трансферам выходить не собираемся», – заявил Галицкий.

Напомним, что «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 30 очков.