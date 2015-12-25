Маттеус: «Из-за жены я чувствую себя немного русским»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус ответил на вопрос о том, не собирается ли он получать российское гражданство.

«Моя жена из России, и она постоянно следит за новостями из вашей страны. Конечно, все может случится, но я немец и счастлив быть гражданином Германии. Из-за жены и из-за того, что часто бываю в России, я и так чувствую себя немного русским. Мне нравится ваша страна и ваш образ жизни. Я желаю, чтобы вы и в дальнейшем продвигали образ России, потому что многие не знают, как ваша страна прекрасна. В Германии похожая ситуация была перед чемпионатом мира 2006 года, и тогда турнир помог стране не только в футбольном плане», – сказал Маттеус в эфире канала «Россия 24».