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    Маттеус: «Из-за жены я чувствую себя немного русским»

    Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус ответил на вопрос о том, не собирается ли он получать российское гражданство.

    «Моя жена из России, и она постоянно следит за новостями из вашей страны. Конечно, все может случится, но я немец и счастлив быть гражданином Германии. Из-за жены и из-за того, что часто бываю в России, я и так чувствую себя немного русским. Мне нравится ваша страна и ваш образ жизни. Я желаю, чтобы вы и в дальнейшем продвигали образ России, потому что многие не знают, как ваша страна прекрасна. В Германии похожая ситуация была перед чемпионатом мира 2006 года, и тогда турнир помог стране не только в футбольном плане», – сказал Маттеус в эфире канала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2015 01:17
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