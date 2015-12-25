Желудков: «В АПЛ игроки бегают весь матч, а Кокорин пешком ходит. Ему надо в Серию А»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков считает, что нападающему «Динамо» Александру Кокорину не стоит переходить в АПЛ.

«В Англии все бегают 90 минут от начала до конца. А он в чемпионате России пешком ходит. Десять минут трусцой пробежал, потом стоит и ждет. Кого? Чего? Непонятно. А там команды не останавливаются. Что аутсайдеры, что лидеры носятся, как чумовые. В Англии он не заиграет, ему надо что-то поспокойнее. Например, средняя команда чемпионата Италии», – считает Желудков.