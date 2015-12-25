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    • Желудков: «В АПЛ игроки бегают весь матч, а Кокорин пешком ходит. Ему надо в Серию А»

    Желудков: «В АПЛ игроки бегают весь матч, а Кокорин пешком ходит. Ему надо в Серию А»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков считает, что нападающему «Динамо» Александру Кокорину не стоит переходить в АПЛ.

    «В Англии все бегают 90 минут от начала до конца. А он в чемпионате России пешком ходит. Десять минут трусцой пробежал, потом стоит и ждет. Кого? Чего? Непонятно. А там команды не останавливаются. Что аутсайдеры, что лидеры носятся, как чумовые. В Англии он не заиграет, ему надо что-то поспокойнее. Например, средняя команда чемпионата Италии», – считает Желудков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.12.2015 00:50
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    Комментарии (4)
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    Zeff
    1450997143
    Лучше в Эстонию.
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    BARCLAYS_APL
    1451022112
    За себя отвечай Желудков
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    кто там
    1451031219
    Полностью согласен.
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    ologreds
    1694996531
    numo452989
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