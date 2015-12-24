The Guardian признала Месси лучшим игроком 2015 года

Британское издание The Guardian признало форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом 2015 года.

Сегодня был опубликован рейтинг первой десятки футболистов, в которую, кроме Месси, вошли Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»), Луис Суарес («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Златан Ибрагимович («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Отметим, в голосовании приняли участие 123 эксперта из 49 стран.