Гинер: «ЦСКА в Лиге чемпионов не хватило скамейки»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от выступлений «армейцев» в Лиге чемпионов.

«Могли ли мы выступить лучше? Считаю, могли. Почему не получилось? Не хватило скамейки. Травмы, прочие вещи. Плюс везение, увы, было не на нашей стороне. Некоторые матчи вполне могли сложиться по-другому. Встречи против «Вольфсбурга», «Манчестер Юнайтед»… Такое бывает. Да, на сей раз мы не играли против «Баварии» или «Сити». Но и «Вольфсбург», «МЮ», тот же ПСВ – не самая простая компания. К сожалению, нам не удалось пройти дальше. Теперь надо удачно провести оставшийся отрезок сезона, после чего, надеюсь, мы будем готовиться к очередной Лиге чемпионов», – заявил Гинер.