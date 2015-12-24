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    Гинер: «ЦСКА в Лиге чемпионов не хватило скамейки»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от выступлений «армейцев» в Лиге чемпионов.

    «Могли ли мы выступить лучше? Считаю, могли. Почему не получилось? Не хватило скамейки. Травмы, прочие вещи. Плюс везение, увы, было не на нашей стороне. Некоторые матчи вполне могли сложиться по-другому. Встречи против «Вольфсбурга», «Манчестер Юнайтед»… Такое бывает. Да, на сей раз мы не играли против «Баварии» или «Сити». Но и «Вольфсбург», «МЮ», тот же ПСВ – не самая простая компания. К сожалению, нам не удалось пройти дальше. Теперь надо удачно провести оставшийся отрезок сезона, после чего, надеюсь, мы будем готовиться к очередной Лиге чемпионов», – заявил Гинер.

    Источник: Бобсоккер

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    24.12.2015 12:36
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Zeff
    1450954331
    Расценки там большие.
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    headdevil
    1450955691
    ЦСКА который год боятся играть с позиции силы в ЛЧ
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    росс
    1450958154
    Свободен Широков. С приобретением этого игрока и в случае оставления Думбия в стане армейцев, я думаю, чемпионство для ЦСКА не станет проблемой. Умными игроками может разбрасываться только "Спартак".
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    Aztec58
    1450958722
    А с Викторией Пльзень чего не хватило?
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    Nurbek Taraz
    1450960446
    Цска попал бы самую лёгкую группу он все равно не вышел бы и не выйдет
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    Аскорбин
    1450960672
    Сопли распустил.
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    sobaka120982
    1450972804
    И что же ты игроков не покупаешь(((((
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    Frozzen
    1450973389
    И ведь следущем году будет тоже самое
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    nemolod
    1450980273
    А откуда ей взяться скамейки,если сами всю молодежь по арендам раздали? А без молодых игроков команда неспособна все 90 минут играть на высоких скоростях,что т показали матчи в ЛЧ ! Странно,что первое лицо клуба не замечает,что уже который год все одно и то же-как только начинаются травмы,то равноценной замены нет!
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    ologreds
    1694996533
    numo452941
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