Энди Коул: «Болельщикам «Манчестер Юнайтед» скучно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что игра команды вызывает у болельщиков только скуку.

«Юнайтед» традиционно играет в атакующий и увлекательный футбол. Это не всегда возможно, и я сам не раз отыграл в тяжелых, вязких матчах, но мы всегда были настроены на атаку.

Нас учили бороться за мяч, не избегать ответственности, наслаждаться игрой, и играть, как футболисты «Юнайтед». Развлекать болельщиков – необходимо. В этом сезоне болельщики не видят увлекательной игры, и им скучно», – передает слова Коула sportsmole.co.uk.