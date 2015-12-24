Маньяков: «Даже легионеры называют Дзюбу Игрочишкой»

Футбольный посредник Александр Маньяков рассказал, как за нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой закрепилось прозвище Игрочишка.

«Дзюба давал кому-то интервью, а Смольников шел за ним и кричал, чтобы было слышно в камеру: «Игрочишка! Игрочишка!». И даже легионеры это переняли. Сидим у Игоря на дне рождения – и Кришито своему сыну говорит: «Крикни вот этому большому дяде «игрочишка»!". И тот на ломаном русском закричал. Дзюба чуть под стол от хохота не свалился", - сказал Маньяков.