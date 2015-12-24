Часть зарплаты Моуринью в «МЮ» будет платить «Челси»

Лондонский «Челси« продолжит платить часть зарплаты португальскому специалисту Жозе Моуринью, даже если он возглавит «Манчестер Юнайтед«.

Контракт между Моуринью и «Челси» действует до лета 2019 года и по его условиям тренер получает 10 миллионов фунтов в год. «Манчестер Юнайтед» готов платить Моуринью 6 миллионов фунтов в год, поэтому «Челси», по условиям контракта, будет вынужден компенсировать португальцу оставшиеся 4 миллиона.

Напомним, что «Челси» уволил Моуринью на прошлой неделе и теперь им активно интересуется «Манчестер Юнайтед».