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    Часть зарплаты Моуринью в «МЮ» будет платить «Челси»

    Лондонский «Челси« продолжит платить часть зарплаты португальскому специалисту Жозе Моуринью, даже если он возглавит «Манчестер Юнайтед«.

    Контракт между Моуринью и «Челси» действует до лета 2019 года и по его условиям тренер получает 10 миллионов фунтов в год. «Манчестер Юнайтед» готов платить Моуринью 6 миллионов фунтов в год, поэтому «Челси», по условиям контракта, будет вынужден компенсировать португальцу оставшиеся 4 миллиона.

    Напомним, что «Челси» уволил Моуринью на прошлой неделе и теперь им активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.12.2015 01:15
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    Комментарии (3)
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    Nurbek Taraz
    1450938436
    Кайфуша мю платить 6 млн евро а челси 4 млн евро. Вот это бизнес
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    Schicko_008
    1450977639
    Толковый юрист контракт писал!)
    Ответить
    ologreds
    1694996537
    numo452903
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