Журналист телеканала «Матч ТВ» избит в Москве

Журналист спортивного телеканала «Матч ТВ» Андрей Симонов сегодня был избит в подъезде собственного дома на севере Москвы.

На Симонова напали трое неизвестных, которые нанесли ему несколько ударов по лицу. Журналист получил перелом скуловой кости со смещением и он перенeс операцию.

«Чувствую себя бодро, готов вернуться к активной деятельности. Операция прошла успешно. Спасибо всем друзьям и коллегам нашего крепкого коллектива за моральную поддержку. Это мотивирует.

Поскольку я занимаюсь в том числе и баскетбольной тематикой, многие знакомые спрашивают, связаны ли как-то нападение на президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина и мой случай? Спешу расстроить: кроме того, что мы оба Андреи, давно знакомы и влюблены в баскетбол, больше точек соприкосновения нет. Желаю Андрею Владимировичу здоровья, качественно восстановиться и триумфально вернуться. А мужества ему хватит! Андреи не сдаются», — сказал Симонов.