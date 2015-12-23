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    Журналист телеканала «Матч ТВ» избит в Москве

    Журналист спортивного телеканала «Матч ТВ» Андрей Симонов сегодня был избит в подъезде собственного дома на севере Москвы.

    На Симонова напали трое неизвестных, которые нанесли ему несколько ударов по лицу. Журналист получил перелом скуловой кости со смещением и он перенeс операцию.

    «Чувствую себя бодро, готов вернуться к активной деятельности. Операция прошла успешно. Спасибо всем друзьям и коллегам нашего крепкого коллектива за моральную поддержку. Это мотивирует.

    Поскольку я занимаюсь в том числе и баскетбольной тематикой, многие знакомые спрашивают, связаны ли как-то нападение на президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина и мой случай? Спешу расстроить: кроме того, что мы оба Андреи, давно знакомы и влюблены в баскетбол, больше точек соприкосновения нет. Желаю Андрею Владимировичу здоровья, качественно восстановиться и триумфально вернуться. А мужества ему хватит! Андреи не сдаются», — сказал Симонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.12.2015 21:51
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