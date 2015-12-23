Орлов: «Зенит» не прочь заполучить Жиркова и Кокорина»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, кого планирует приобрести «Зенит».

«Селекционный отдел «Зенита» занят поиском новых футболистов, это не секрет. Даже называлась цифра — требуется три новых футболиста. Переговоры ведутся, сине-бело-голубые не прочь заполучить и Жиркова, и Кокорина, еще есть ряд кандидатур. От трансферной политики зависит очень многое.



Те же Жирков и Кокорин летом станут свободными агентами, поэтому выгоднее будет получить их бесплатно. Но нужен ли будет тот же Жирков через полгода? Сейчас он, безусловно, усилил бы «Зенит», левый полузащитник — слабая позиция в составе сине-бело-голубых», - сказал Орлов.