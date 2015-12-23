Перегудов: «Нужно понять, целесообразно ли установить механизмы обогрева на стадионе «Динамо»

Руководитель проекта «ВТБ-Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, что еще не решился вопрос по поводу того, стоит ли устанавливать на строящемся стадионе «Динамо» механизмы обогрева.

«Сейчас мы делаем основу для того, чтобы на трибуны при необходимости можно было добавить механизмы обогрева, но вопрос об их установке решается. Дело в том, что любые технические решения на всех зрительских местах серьезно температуру не поднимут. Поэтому нужно понять, насколько целесообразно ради трех-четырех матчей устанавливать механизмы обогрева», – сказал Перегудов.