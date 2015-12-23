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    Артем Ребров: «Глушаков разрывает Интернет»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, кто в стане красно-белых самый большой шутник.

    «Судя по «Инстаграму», Глушаков. Он просто разрывает Интернет. Квинси — позитивный парень. Сейчас еще Гранат за шутки отвечает. Например? Зе Луиш утащил тапочки у Паршивлюка. Их случайно нашли у него в комнате. Сергей спрашивает: «Зачем ты это сделал?» — «Да я не брал их». На следующий день Гранат купил и засунул в дырочки на тапочках два маленьких детских мячика, которые обычно в детские кроксы засовывают. Специально, чтобы теперь все знали, чьи они. Паршивлюк потом приходит: «Не пойму, что это за тапочки?»

    Еще в месте, где мы снимаем одежду, висит плакат с Якином. Мурат показывает рукой на поле. Так Гранат на место головы Якина приделал голову Макеева и написал, что это 2035 год», – поделился Ребров.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.12.2015 12:21
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    Комментарии (6)
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    С-Пб on-line
    1450866199
    Какая команда, такие и шутки
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    maygli
    1450884760
    М-да... с юмором туго у ребят.
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    headdevil
    1450905648
    Ушел Широков из Спартака, и юмор с ним ушел...
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    ologreds
    1694996540
    numo452832
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