Артем Ребров: «Глушаков разрывает Интернет»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, кто в стане красно-белых самый большой шутник.

«Судя по «Инстаграму», Глушаков. Он просто разрывает Интернет. Квинси — позитивный парень. Сейчас еще Гранат за шутки отвечает. Например? Зе Луиш утащил тапочки у Паршивлюка. Их случайно нашли у него в комнате. Сергей спрашивает: «Зачем ты это сделал?» — «Да я не брал их». На следующий день Гранат купил и засунул в дырочки на тапочках два маленьких детских мячика, которые обычно в детские кроксы засовывают. Специально, чтобы теперь все знали, чьи они. Паршивлюк потом приходит: «Не пойму, что это за тапочки?»



Еще в месте, где мы снимаем одежду, висит плакат с Якином. Мурат показывает рукой на поле. Так Гранат на место головы Якина приделал голову Макеева и написал, что это 2035 год», – поделился Ребров.