Гилерме: «Локомотив» имеет большие шансы выиграть титул»

Голкипер «Локомотива» Гилерме считает, что после результатов в осенней части сезона, можно говорить о шансах на титул.

«Для нас все сложилось очень хорошо. Только немного сбавили ход в последний месяц. Если оценивать все наши матчи, в том числе и в Лиге Европы, то первая часть сезона удалась. Во-первых, идем на третьем месте в чемпионате, имеем большие шансы выиграть титул. Во-вторых, вышли в весеннюю стадию Лиги Европы с первого места.

Соперник по Лиге Европы? Сложно выбирать, в турнире участвуют многие топовые команды. Мне понравился и такой жребий. «Фенербахче» – сильная команда, выделяется в Европе. Играть в Турции всегда здорово, болельщики создают нужную атмосферу», – заявил Гилерме.

После 18 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице с 32 очками на своем счету.