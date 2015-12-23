Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Гилерме: «Локомотив» имеет большие шансы выиграть титул»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме считает, что после результатов в осенней части сезона, можно говорить о шансах на титул.

    «Для нас все сложилось очень хорошо. Только немного сбавили ход в последний месяц. Если оценивать все наши матчи, в том числе и в Лиге Европы, то первая часть сезона удалась. Во-первых, идем на третьем месте в чемпионате, имеем большие шансы выиграть титул. Во-вторых, вышли в весеннюю стадию Лиги Европы с первого места.

    Соперник по Лиге Европы? Сложно выбирать, в турнире участвуют многие топовые команды. Мне понравился и такой жребий. «Фенербахче» – сильная команда, выделяется в Европе. Играть в Турции всегда здорово, болельщики создают нужную атмосферу», – заявил Гилерме.

    После 18 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице с 32 очками на своем счету.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2015 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    APchelov
    1450856459
    Ну да, если мечтать, то ни в чём себе не отказывать )))
    Ответить
    ologreds
    1694996542
    numo452818
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+