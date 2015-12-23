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    Ван Ньювенхейзен: «Хиддинк не мог отказать Абрамовичу»

    Агент Кис ван Ньювенхейзен, который представляет интересы Гуса Хиддинка, рассказал о причинах возвращения на тренерский мостик своего клиента.

    «Гус действительно не хотел возвращаться к тренерской работе в ближайшее время. После ухода из сборной Голландии он отказывался от всех предложений. А их было немало. Однако звонок из «Челси» многое изменил. Роман и Гус – хорошие друзья, которые активно общаются на протяжении последних 10 лет. Получив предложение вернуться в «Челси», он не смог отказать своему другу. Гус прекрасно понимает, что сейчас «Челси» необходима помощь. Он постарается исправить ситуацию.

    Хорошие воспоминания от работы в «Челси» в 2009 году? Конечно. Команда выиграла Кубок Англии и очень успешно выступила в Лиге чемпионов. Все любители футбола помнят противостояние «Челси» и «Барселоны» в полуфинале турнира. Тогда только судейство норвежского арбитра оставило английский клуб без финала Лиги чемпионов», – рассказал ван Ньювенхейзен.

    После 17 туров в Премьер-лиге «Челси» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея на своем счету 18 очков.

    Источник: Известия

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    23.12.2015 06:20
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