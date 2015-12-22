Варга: «Арсенал» не интересуется Кокориным, про него в клубе никто ничего не знает»

Известный футбольный агент Шандор Варга утверждает, что «Арсенал» не намерен приобретать нападающего «Динамо» Александра Кокорина.

– Я был на матче «Арсенал» – «Манчестер Сити», но с Арсеном Венгером поговорить не удалось. В Англии говорят о Кокорине, мне многие звонят, спрашивают мнение о нем. Могу сказать только одно: я разговаривал с помощниками Венгера, с людьми из руководства, и вопрос о приобретении Кокорина не стоит. В клубе интересуются двумя игроками из Восточной Европы, а насчет динамовца никто ничего не знает.

– То есть его переход зимой в «Арсенал» можно исключить?

– Думаю, в лондонском клубе им не интересуются. А вся эта информация появляется из-за разговоров агентов, представителей игрока.

– Может, есть другие английские клубы, которые хотят взять Александра?

– Если мы говорим про топ-клубы, то нет. В последнее время он показывает не самый высокий уровень игры. А середняки даже близко таких денег ему не дадут. Насколько я знаю, у него зарплата пять миллионов евро, при этом в стране 50 процентов налога, поэтому такие условия практически никто потянуть не сможет, – сказал Варга.