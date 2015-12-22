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    • Варга: «Арсенал» не интересуется Кокориным, про него в клубе никто ничего не знает»

    Варга: «Арсенал» не интересуется Кокориным, про него в клубе никто ничего не знает»

    Известный футбольный агент Шандор Варга утверждает, что «Арсенал» не намерен приобретать нападающего «Динамо» Александра Кокорина.

    – Я был на матче «Арсенал» – «Манчестер Сити», но с Арсеном Венгером поговорить не удалось. В Англии говорят о Кокорине, мне многие звонят, спрашивают мнение о нем. Могу сказать только одно: я разговаривал с помощниками Венгера, с людьми из руководства, и вопрос о приобретении Кокорина не стоит. В клубе интересуются двумя игроками из Восточной Европы, а насчет динамовца никто ничего не знает.

    – То есть его переход зимой в «Арсенал» можно исключить?

    – Думаю, в лондонском клубе им не интересуются. А вся эта информация появляется из-за разговоров агентов, представителей игрока.

    – Может, есть другие английские клубы, которые хотят взять Александра?

    – Если мы говорим про топ-клубы, то нет. В последнее время он показывает не самый высокий уровень игры. А середняки даже близко таких денег ему не дадут. Насколько я знаю, у него зарплата пять миллионов евро, при этом в стране 50 процентов налога, поэтому такие условия практически никто потянуть не сможет, – сказал Варга.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.12.2015 23:20
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    Комментарии (3)
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    Black Giz
    1450845424
    О, вот это более достоверная информация))))
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    С-Пб on-line
    1450851643
    Значит точно перейдёт
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    ologreds
    1694996542
    numo452793
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