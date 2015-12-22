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    Кэмпбелл: «Мы должны уважать «Лестер»

    Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл прокомментировал победу в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) и оценил турнирные перспективы лондонцев.

    «Это была отличная игра, мы добились хорошего результата и теперь должны смотреть вперед, ведь нужно проделать еще много работы. Это был большой шаг. Мы боремся за титул в АПЛ и надеемся продлить победную серию. Мы близки к лидеру, которым на сегодняшний день является «Лестер». И мы должны уважать эту команду, которая уже многое доказала в этом сезоне. Мы продвигаемся шаг за шагом», – говорит Кэмпбелл.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    22.12.2015 22:55
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