Кэмпбелл: «Мы должны уважать «Лестер»

Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл прокомментировал победу в матче 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) и оценил турнирные перспективы лондонцев.

«Это была отличная игра, мы добились хорошего результата и теперь должны смотреть вперед, ведь нужно проделать еще много работы. Это был большой шаг. Мы боремся за титул в АПЛ и надеемся продлить победную серию. Мы близки к лидеру, которым на сегодняшний день является «Лестер». И мы должны уважать эту команду, которая уже многое доказала в этом сезоне. Мы продвигаемся шаг за шагом», – говорит Кэмпбелл.