Подготовка к ЧМ-2018 не претерпит никаких изменений из-за отстранений Блаттера и Платини

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что организация Чемпионата мира 2018-го года никоим образом не пострадает из-за отстранения от футбола Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Напомним, вчера своим решением комитет по этике ФИФА отстранил глав ФИФА и УЕФА от футбольной деятельности сроком на восемь лет.

«Мы занимаемся подготовкой к чемпионату мира. Наш чемпионат мира ритмично готовится и будет организован на высшем уровне, невзирая на какие-либо решения каких-либо комиссий. Эти решения не могут быть совсем не связаны с чемпионатом мира, но на ходе подготовки турнира не отразятся.

Комитет чемпионата мира всегда возглавляет президент той конфедерации, в стране которой проходит чемпионат мира, это назначение по должности. Я не могу комментировать адекватность вердикта Платини и Блаттеру, оргкомитет не комментирует действия комитета по этике. Вердикт, конечно, жесткий. Все обстоятельства – предмет изучения другими органами, мы не занимаемся расследованием», – заявил Сорокин.