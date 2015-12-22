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    • Подготовка к ЧМ-2018 не претерпит никаких изменений из-за отстранений Блаттера и Платини

    Подготовка к ЧМ-2018 не претерпит никаких изменений из-за отстранений Блаттера и Платини

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что организация Чемпионата мира 2018-го года никоим образом не пострадает из-за отстранения от футбола Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Напомним, вчера своим решением комитет по этике ФИФА отстранил глав ФИФА и УЕФА от футбольной деятельности сроком на восемь лет.

    «Мы занимаемся подготовкой к чемпионату мира. Наш чемпионат мира ритмично готовится и будет организован на высшем уровне, невзирая на какие-либо решения каких-либо комиссий. Эти решения не могут быть совсем не связаны с чемпионатом мира, но на ходе подготовки турнира не отразятся.

    Комитет чемпионата мира всегда возглавляет президент той конфедерации, в стране которой проходит чемпионат мира, это назначение по должности. Я не могу комментировать адекватность вердикта Платини и Блаттеру, оргкомитет не комментирует действия комитета по этике. Вердикт, конечно, жесткий. Все обстоятельства – предмет изучения другими органами, мы не занимаемся расследованием», – заявил Сорокин.

    Источник: Р-Спорт

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    22.12.2015 12:30
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1450786391
    Ну-ну, пилите, Шура, пилите (с)
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    Витус Беринг
    1450786746
    Достали уже бедняги !!!
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    bringing
    1450795464
    Скорее бы 2018
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    ologreds
    1694996546
    numo452743
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