Рабинер: «Аленичев держит ситуацию под контролем»

Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал выступление «Спартака» в первой части сезона.

«Могут ли быть болельщики «Спартака» довольны выступлением команды в первой части сезона? Тут все зависит от того, чего они ожидали. Если всего золота мира здесь и сейчас – то наверняка недовольны. Вопрос в том, что таким ожиданиям не на чем было базироваться. Два последних сезона команда занимала шестое место, не попадала в еврокубки. Радикального укрепления состава не случилось, Леонид Федун тоже остался самим собой, Жозе Моуринью команду не возглавил – так отчего же вдруг случиться чуду? И, кстати, руководство «Спартака» в лице Сергея Родионова четко давало понять в межсезонье, что не то что на золото – на место в Лиге чемпионов следующего сезона не рассчитывает.

Дмитрий Аленичев был приглашен для того, чтобы спокойно, по кирпичикам строить свою команду. Что не без проблем, но происходит. То, что «Спартак» по итогам 18 туров – четвертый (то есть в зоне еврокубков), опередив при этом куда более мощные по составу «Зенит» и «Краснодар», и близок ко второму месту, – все это говорит о том, что ситуация в целом под контролем Аленичева. Хотя игра нестабильна, но иного и ожидать было смешно», – сказал Рабинер.