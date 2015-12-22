Ловчев: «Платини затеял свою игру, а утонули оба»

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал отстранение от футбольной деятельности на 8 лет президента УЕФА Мишеля Платини и главы ФИФА Зеппа Блаттера.

«Конечно, мы чего-то можем не знать, может быть, решили не добивать Блаттера и Платини, но наказание, конечно, колоссальное. Не знаю, насколько виновны оба, но главное тут – не история с деньгами, а то, что Платини, которых ранее на всех мероприятиях был рядом с Блаттером, решил построить свою игру и в итоге утонули оба. В том, что в футбольных организациях есть коррупция, сомнений нет. С другой стороны, нет особых сомнений в том, что не из-за коррупции убирают обоих. Просто, не сумев договориться между собой, они оба стали удобной мишенью. Мораль – договариваться надо, не доводя дело до публичных скандалов и не ослабляя самого себя», - считает Ловчев.