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    Канчельскис: «Кокорин станет ключевым игроком «Арсенала»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин может стать одним из лидеров «Арсенала», если перейдет в лондонский клуб.

    «Кокорин должен вцепиться в шанс покинуть Россию и уехать в Англию. В России очень слабый чемпионат, а в «Арсенале» Александр будет прогрессировать. «Арсенал» – лучший вариант развития карьеры для Кокорина. Он не повторит ошибок Аршавина и станет ключевым футболистом «Арсенала», – сказал Канчельскис.

    Также экс-игрок «МЮ» вспомнил и свой опыт выступления в АПЛ.

    «Я тоже отправился в Англию, когда был молод и не знал языка. Но мне повезло. «МЮ» играл по схеме 4-4-2, как и один из моих предыдущих клубов – киевское «Динамо». «Арсенал», как и «Динамо», играет по схеме 4-2-3-1, а Венгер доверяет молодым».

    Источник: Reuters

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    22.12.2015 00:10
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    Комментарии (6)
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    Asbjorn
    1450733331
    Дурной что ли?
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    VлAд
    1450744638
    По-крайней мере, по количеству "крутых" фото в инстаграме лидером точно будет
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    bringing
    1450753299
    Да брось ты.....бредятину нести...
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    Yellow 91
    1450754110
    Да че за ХЕРЬ, какой арсенал, бляяя,,,, кто то звон пускает, а кто то еще и верит в эту хуйню!!! То блядь агенты хорошо работают, чтоб спартак или зенит за него отстегнули поболя, да зп чтоб тоже предлогали не хуевую, ии все! Галимый пиар еще одного русского буратина!
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    yurdin
    1450802057
    Посмотрел вчера Арсенал-МанСити. Пытался гипотетически вклинить в состав Сашку. Не получается, так как там оба нападающих забили в матче против ключевого соперника- это не в духе Кокорина. На лавочке представить и то было сложно. Соглашусь с теми кто считает, что этот слух запустил агент Кокоши, чтоб подороже его в the Nit сбыть.
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    ologreds
    1694996548
    numo452702
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