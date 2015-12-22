Канчельскис: «Кокорин станет ключевым игроком «Арсенала»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин может стать одним из лидеров «Арсенала», если перейдет в лондонский клуб.

«Кокорин должен вцепиться в шанс покинуть Россию и уехать в Англию. В России очень слабый чемпионат, а в «Арсенале» Александр будет прогрессировать. «Арсенал» – лучший вариант развития карьеры для Кокорина. Он не повторит ошибок Аршавина и станет ключевым футболистом «Арсенала», – сказал Канчельскис.

Также экс-игрок «МЮ» вспомнил и свой опыт выступления в АПЛ.

«Я тоже отправился в Англию, когда был молод и не знал языка. Но мне повезло. «МЮ» играл по схеме 4-4-2, как и один из моих предыдущих клубов – киевское «Динамо». «Арсенал», как и «Динамо», играет по схеме 4-2-3-1, а Венгер доверяет молодым».