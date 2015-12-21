Куртуа: «Мы с нетерпением ждем начала работы с Хиддинком»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Гуса Хиддинка.

«Он уже работал с «Челси», и под его руководством клуб добивался успехов. Думаю, это значит, что Хиддинк – отличный тренер. Надеюсь, нам удастся поправить свое положение в Премьер-лиге, и мы с нетерпением ждем начала работы с Хиддинком. Мы понимаем, что должны как-то реагировать на теперешнее наше положение. Это уже произошло в игре против «Сандерленда», и нам необходимо идти дальше», – говорит Куртуа.