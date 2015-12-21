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    • Действующий чемпион Египта снялся с первенства страны из-за судейства

    Действующий чемпион Египта снялся с первенства страны из-за судейства

    Действующий чемпион Египта «Замалек» на своем официальном сайте объявил о том, что из-за несправедливого судейства снимается с нынешнего первенства страны.

    Поводом для такого шага послужили действия судей во время матча против «Эль-Гаиш». На четвертой минуте этой игры был удален игрок «Замалека», а впоследствии в ворота чемпиона были назначены два пенальти. Игра закончилась в пользу «Эль-Гаиш» – 3:2.

    Отмечается, что перед матчем «Замалек» подавал запрос о смене судьи, но прошение было отклонено.

    Федерация футбола Египта заявила, что «Замалек» будет переведен в четвертый дивизион, если не согласится доиграть сезон.

    Источник: BBC

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    21.12.2015 22:46
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    Комментарии (3)
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    Ubuntu
    1450727613
    Зенит, ну ты понял короче. АВБ привет
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    Yellow 91
    1450754320
    Побыстрей бы бомжики тоже в 4 див улетели, и реал за свою жеребъёвку лч! Педики ссаные!
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    ologreds
    1694996550
    numo452695
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