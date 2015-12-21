Действующий чемпион Египта снялся с первенства страны из-за судейства

Действующий чемпион Египта «Замалек» на своем официальном сайте объявил о том, что из-за несправедливого судейства снимается с нынешнего первенства страны.

Поводом для такого шага послужили действия судей во время матча против «Эль-Гаиш». На четвертой минуте этой игры был удален игрок «Замалека», а впоследствии в ворота чемпиона были назначены два пенальти. Игра закончилась в пользу «Эль-Гаиш» – 3:2.

Отмечается, что перед матчем «Замалек» подавал запрос о смене судьи, но прошение было отклонено.

Федерация футбола Египта заявила, что «Замалек» будет переведен в четвертый дивизион, если не согласится доиграть сезон.