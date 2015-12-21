Уткин: «Подарил Митрюшкину игрушку в виде хрюшки»

Известный комментатор Василий Уткин рассказал о критике со стороны коллег и о подарках, который он преподнес знакомым в преддверии Нового года.

– Вас еще пытаются учить, как нужно комментировать? Не только в интернете, но и при встрече в магазине, ресторане? Как вы реагируете?

– Я в этом году познакомился с двумя девушками, которые все время меня пытаются чему-то научить.

– Кто остается вашим главным критиком?

– Прислушиваюсь к мнению коллег. Отношу к этим критикам, в первую очередь, коллегу Розанова, а также коллегу Генича. Прислушиваюсь к мнению коллеги Журавеля. Сейчас он, к сожалению, в Англии. То есть, к счастью для него – он там любит бывать. Мне его не хватает здесь. Очень прислушиваюсь к мнению коллеги Казанского. Я бы очень прислушивался к мнению коллеги Поленова, но он, к сожалению, слишком деликатен и мнения не высказывает.

– Правда ли, что комментаторы, когда наряжают елку, так же эмоциональны, как во время репортажа?

– Много лет сам елку не наряжаю. Последние лет пять справляю праздник за городом. У меня чудесные соседи. Когда приезжаю на Новый год, елка на участке соседей всегда наряжена. Так что она для меня своего рода подарок. Кстати, о подарках. Елочную игрушку в виде радиопримника я подарил коллеге по «Футбольному клубу» на «Эхе Москвы» Сергею Бунтману. Я человек заводной – и в этом же магазине купил смешную игрушку в виде хрюшки. Подарил ее после репортажа матча «Спартака» с «Крыльями» Антону Митрюшкину. Почему ему? Он приятный парень, талантливый человек. Мне хотелось сделать ему приятное, и чтобы все сложилось у Антона хорошо.

А еще на днях был юбилей у Алексея Венедиктова. Сломал голову, что ему подарить, в конце концов решил подарить стетсоновскую кепку, к которой сам пристрастился. И я еще не видел человека, которому бы она не шла. Приехал на юбилей и увидел на новогоднем базаре снова игрушку в виде радиоприемника. Купил и ее в подарок, – сказал Уткин.