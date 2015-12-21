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    Уткин: «Подарил Митрюшкину игрушку в виде хрюшки»

    Известный комментатор Василий Уткин рассказал о критике со стороны коллег и о подарках, который он преподнес знакомым в преддверии Нового года.

    – Вас еще пытаются учить, как нужно комментировать? Не только в интернете, но и при встрече в магазине, ресторане? Как вы реагируете?

    – Я в этом году познакомился с двумя девушками, которые все время меня пытаются чему-то научить.

    – Кто остается вашим главным критиком?

    – Прислушиваюсь к мнению коллег. Отношу к этим критикам, в первую очередь, коллегу Розанова, а также коллегу Генича. Прислушиваюсь к мнению коллеги Журавеля. Сейчас он, к сожалению, в Англии. То есть, к счастью для него – он там любит бывать. Мне его не хватает здесь. Очень прислушиваюсь к мнению коллеги Казанского. Я бы очень прислушивался к мнению коллеги Поленова, но он, к сожалению, слишком деликатен и мнения не высказывает.

    – Правда ли, что комментаторы, когда наряжают елку, так же эмоциональны, как во время репортажа?

    – Много лет сам елку не наряжаю. Последние лет пять справляю праздник за городом. У меня чудесные соседи. Когда приезжаю на Новый год, елка на участке соседей всегда наряжена. Так что она для меня своего рода подарок. Кстати, о подарках. Елочную игрушку в виде радиопримника я подарил коллеге по «Футбольному клубу» на «Эхе Москвы» Сергею Бунтману. Я человек заводной – и в этом же магазине купил смешную игрушку в виде хрюшки. Подарил ее после репортажа матча «Спартака» с «Крыльями» Антону Митрюшкину. Почему ему? Он приятный парень, талантливый человек. Мне хотелось сделать ему приятное, и чтобы все сложилось у Антона хорошо.

    А еще на днях был юбилей у Алексея Венедиктова. Сломал голову, что ему подарить, в конце концов решил подарить стетсоновскую кепку, к которой сам пристрастился. И я еще не видел человека, которому бы она не шла. Приехал на юбилей и увидел на новогоднем базаре снова игрушку в виде радиоприемника. Купил и ее в подарок, – сказал Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.12.2015 22:25
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    Комментарии (2)
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    Ronaldinho R10
    1450731642
    Зачем здесь интервью зажранного неадеквата?Пускай на "Эхе" испражняется людям в мозг.
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    ologreds
    1694996550
    numo452693
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